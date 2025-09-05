Ambientalistas avisan que persiste su batalla contra Alligator Alcatraz pese a nueva orden

Demanda ambiental y migratoria contra polémico centro de detención sigue en pie. ( FUENTE EXTERNA )

Los grupos ambientalistas que presentaron la demanda contra Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes) avisaron este viernes que persiste su batalla legal contra este centro de detención migratorio en Florida, pese a la orden de la Corte de Apelaciones que suspendió su cierre.

Los demandantes señalaron que solo es temporal y preliminar la decisión del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el jueves el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el sitio, al oeste de Miami, a más tardar en octubre.

"Este caso está lejos de terminar. De hecho, apenas empieza y estamos comprometidos a seguir luchando. La Corte dictó una suspensión limitada. Aunque es decepcionante, nunca esperamos que el éxito final fuera fácil", declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, organización que lidera la demanda.

Los activistas subrayaron que la Corte no revocó el fallo de la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, quien el 21 de agosto había fijado un plazo de dos meses para desmantelar el sitio y prohibió meter a más migrantes, sino que solo aceptó el recurso del Gobierno federal y el de Florida para analizar la apelación.

Aunque la nueva orden es un revés para los demandantes, los grupos ambientales Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, han afirmado desde agosto estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la Corte Suprema.

"Los hechos y la ley están de nuestro lado. Construir un centro de detención en el corazón de los Everglades fue imprudente e ilegal. Esperamos que este tema se decida con base en los méritos", expresó Tania Galloni, abogada gerenta de la oficina de Florida de Earthjustice, que representa a los demandantes.

Emblema de la política migratoria de Trump

Alligator Alcatraz es, desde que abrió el 3 de julio, emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras asumir en enero, con 61.226 detenidos en agosto.

Estas asociaciones exigen el cierre completo e inmediato del lugar con base en argumentos ambientales, por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, avisó tras la orden de la Corte de Apelaciones que Alligator Alcatraz permanece abierto y que continúan las deportaciones desde ahí.