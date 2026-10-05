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retirada Gatorade Estados Unidos
retirada Gatorade Estados Unidos

Retiran 122,000 cajas de bebidas energéticas en Estados Unidos por mal etiquetado

Los sabores afectados incluyen Lima Limón, Lima Limón cero, Naranja y Naranja cero, y la retirada comenzó el 25 de septiembre

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    Retiran 122,000 cajas de bebidas energéticas en Estados Unidos por mal etiquetado
    Primer plano de las botellas de enfriador de sed de limón Gatorade en un estante de supermercado, destacando la exhibición de productos y el embalaje al por menor. (SHUTTERSTOCK)

    La marca de bebidas energéticas Gatorade está retirando 122,000 cajas de sus productos en buena parte de Estados Unidos debido a que las botellas no especificaban en su etiquetado el colorante utilizado.

    Según una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la retirada afecta a productos distribuidos en 37 estados y comprende botellas de 28 onzas (828 ml) de los sabores Lima Limón, Lima Limón cero, Naranja y Naranja cero.

    • La retirada comenzó el pasado 25 de septiembre y está clasificada como de clase II, una categoría que contempla situaciones en las que el uso o la exposición al producto puede provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, o en las que la probabilidad de consecuencias graves es remota.

    Estados afectados

    Entre los estados afectados están California, Florida, Illinois, Míchigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio y Texas.

    Según la FDA, "casi todas" las retiradas de este tipo se llevan a cabo de manera voluntaria por parte de la empresa manufacturera del producto implicado en algún incumplimiento de las normas alimentarias.

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