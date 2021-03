$!Activista pide a Biden “hablar claro” para detener la llegada de menores

Cuando se le pregunta si está decepcionada con el Gobierno del demócrata Biden, responde: 'es difícil no hablar de que todos pensábamos que no se repetiría aquella etapa tan dura, los momentos tan desastrosos y dolorosos como los niños enjaulados' vividos cuando el republicano Donald Trump era presidente.

En una entrevista telefónica con Efe interrumpida por llamadas de personas que le piden ayuda para reunirse con miembros de sus familias, Sandigo dice que todavía hay tiempo para evitar que la situación en la frontera con los llamados 'menores no acompañados' se descontrole antes de que se cumplan los pronósticos de que las llegadas se van a duplicar en los meses de abril y mayo.

La defensora de los derechos de los niños migrantes Nora Sandigo tiene sendos mensajes para el presidente Joe Biden y para los padres de los menores que llegan solos a Estados Unidos cada vez en mayor número: 'hable claro sobre lo que tiene para ofrecerles' y 'no arriesguen la vida de sus hijos'.

Una 'madre' para miles de niños migrantes

De origen nicaragüense, Sandigo es la directora ejecutiva de una fundación con sede en Homestead (Florida) que se encarga de atender a niños y adolescentes cuyos padres son detenidos y deportados por razones migratorias.

Ha llegado a tener la tutoría legal de más de 2.000 hijos de indocumentados para evitar que pasen a manos de instituciones públicas y su labor humanitaria fue contada por los cineastas estadounidenses Dave LaMattina y Chad Walker en el documental 'The Great Mother' (La abuela, 2018).

No tiene casi nunca días tranquilos, pero los actuales son de un ajetreo extraordinario. En enero llegaron más de 5.500 menores no acompañados a la frontera y en febrero, más de 9.400, lo que significa un aumento del 61,4 % de un mes a otro.

La Nora Sandigo Children Foundation con ayuda de voluntarios y abogados que no cobran honorarios trata de juntar a los menores no acompañados con familiares o 'patrocinadores' en EE.UU. para que su tiempo de detención sea el menor posible de manera que 'los daños psicológicos y emocionales' no sean tan fuertes.

'Hay niños que llevan más de un mes detenidos, casi dos meses' y todos esos centros son 'deplorables' para un niño,'por más bellos que sean', si no está con sus padres o familiares, asevera.