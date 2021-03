$!Arrestan a sospechoso de agredir a asiática en Nueva York

Un exrecluso en libertad bajo palabra condenado de asesinar a su madre hace casi 20 años fue arrestado por cargos de agresión y delito de odio por un ataque a una mujer asiático-estadounidense en la ciudad de Nueva York, dijo la policía el miércoles.

La policía dijo que Brandon Elliot, de 38 años, es el hombre que aparece en el video de seguridad pateando y pisoteando a la mujer de 65 años cerca de Times Square el lunes. Las autoridades aseguran que Elliot estaba viviendo en un hotel que es usado como albergue para indigentes ubicado a unas pocas cuadras del lugar del ataque. Elliot fue arrestado en el hotel alrededor de la medianoche, luego de avisos del público.

Elliot fue condenado en 2002 por asesinar a su madre a cuchilladas en el Bronx. Fue excarcelado en 2019 y está en libertad condicional permanente. La junta de libertad bajo palabra le había negado la excarcelación en dos ocasiones previas. . Su historial delictivo también incluye un arresto por robo en el 2000.

“En verdad no entiendo por qué estamos excarcelando o sacando de prisión a personas — no para darles una segunda oportunidad, sino para ponerlas en instalaciones o albergues para indigentes, o en este caso un hotel — esperando buenos resultados”, dijo el comisionado de policía de la ciudad Dermot Shea en una conferencia de prensa. “Necesitamos oportunidades reales. Necesitamos redes de ayuda reales”.

Elliot, quien es de raza negra, enfrenta cargos de agresión como delito de odio, intento de agresión como delito de odio, agresión e intento de agresión por el ataque del lunes. De momento se desconoce si tiene un abogado o representante. Se prevé que sea instruido de cargos en una audiencia judicial por video el miércoles.

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., dijo que la fiscalía solicitará que Elliot quede encarcelado sin fianza en espera de juicio. De ser condenado enfrenta una sentencia de 25 años de prisión, dijo Vance.

Un funcionario del orden identificó a la víctima como Vilma Kari, de 65 años. El funcionario pidió preservar el anonimato al no estar autorizado a declarar públicamente. La hija de Kari le dijo al The New York Times que su madre emigró de Filipinas hace varias décadas.

Kari sufrió heridas severas, incluyendo una fractura de la pelvis, dijo el funcionario. Fue dada de alta del hospital el martes, indicó una vocera de la institución. Kari ha estado hablando con la policía, dijo Shea.

El ataque se produjo en medio de un aumento a nivel nacional en los delitos en contra de la comunidad asiática, y apenas semanas después de un tiroteo en Atlanta en el que murieron ocho personas, seis de ellas mujeres de origen asiático. La policía de Nueva York dice que ha habido 33 delitos de odio contra víctimas asiáticas en lo que va de año, según reportes de prensa.