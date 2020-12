$!Cantante demanda a Shia LaBeouf; alega trató de estrangularla y le contagió enfermedad sexual

La demanda también señala que LaBeouf la contagió a sabiendas de una enfermedad sexual no especificada que trató de ocultarle en la mayor parte de su relación, incluyendo uso de maquillaje.

En un viaje de San Valentín en 2019, FKA despertó cuando LaBeouf la estaba estrangulando y se quedó paralizada por el miedo, dice la demanda. Después él condujo su auto peligrosamente y amenazó con chochar si ella no le daba amor eterno, ella temió por su vida, dice la demanda.

Era enormemente celoso de todos, de meseros con los que ella era amable a su ex prometido, el actor Robert Pattinson, señala la demanda.

Se envió un correo electrónico a un representante para conocer los comentarios de LaBeouf sin obtener respuesta. Pero en un correo electrónico enviado al New York Times el actor dijo: “No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, sólo reflexiones. He sido abusivo conmigo y con todos por años, tengo un historial de herir a las personas más cercanas a mí.

Karolyn Pho, una estilista con la que LaBeouf salió en 2010 y 2011, dijo en la demanda que ella recibió un trato similar de LaBeouf — incluyendo amenazas constantes y humillación que a veces escalaban hasta convertirse en violencia física.

La demanda señala que Pho se alió con Barnett en un intento por proteger a otras mujeres de LaBeouf, aunque Pho no es mencionada como demandante.

LaBeouf dijo al New York Times que muchas acusaciones en la demanda y de otras mujeres que hablaron sobre él con el diario para su reportaje “son falsas” pero dijo que le debía a las mujeres “una oportunidad para ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar responsabilidad por las cosas que he hecho”. No dijo al diario cuáles son las acusaciones que refuta.

LaBeouf dijo que está en recuperación y en una terapia por alcoholismo y estrés postraumático, argumentando que “siempre estaré arrepentido con esa gente a la que pude haber herido en el camino”.

LaBeouf es famoso por su intensidad como actor y por incidentes de autolaceración.

Saltó a la fama cuando era adolescente en el programa de Disney Channel “Even Stevens” y es famoso por sus papeles en “Transformers” de 2007 e “Indiana Jones and the Crystal Skull” (“Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”) de 2008.

Ha tenido varios roces con la ley en su carrera, incluyendo un arresto en Nueva York en 2017 por estar ebrio en la vía pública y una conducta de desorden público que quedó registrada en un video transmitido en vivo por streaming. La corte ordenó que recibiera rehabilitación.

La demanda busca una indemnización monetaria por ser definida en el juicio. Barnett dijo que donará una buena parte del dinero que reciba para organizaciones benéficas que apoyan a mujeres que sufren abusos.

“Esta demanda fue presentada no para una ganancia personal sino para dejar las cosas claras y ayudar a que no haya más mujeres que sufran el abuso que Shia LaBeouf ha infringido en sus parejas románticas anteriores”, dice la demanda.