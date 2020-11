$!¿Cuánto costaría la separación de Melania y Donald Trump?

Peter Stambleck del bufete de abogados de Nueva York Aronson Mayefsky & Sloan reveló a la revista Town and Country que habría recomendado un acuerdo de control de títulos.

Este acuerdo “deja muy claro que, en caso de divorcio, todo a su nombre será suyo y todo a nombre de ella será de ella. Los multimillonarios tienen estructuras de activos complicadas. Tienen sociedades ficticias, LLCs, inversiones en otras compañías, y es muy, muy complicado”, explica Stambleck.

Agrega que a Melania probablemente se le permitiría conservar cualquier joya que le haya regalado durante el matrimonio.

Un libro sobre la ex primera dama afirma que usó la victoria electoral de su marido en el 2016 para renegociar las condiciones de su acuerdo prenupcial. La reportera de The Washington Post Mary Jordan en su libro The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (El arte de su acuerdo: la historia no revelada de Melania Trump) recuerda que Melania no se mudó a la Casa Blanca de inmediato, aparentemente para que Barron pudiera terminar el año escolar.

Rumores de divorcio

Las fuentes cercanas a la pareja aseguran que la primera dama de EEUU puede divorciarse de Donald Trump tan pronto como abandone la Casa Blanca.

Un amigo de Melania decía que ella nunca esperó que Trump ganara las elecciones en 2016 y que al saber la noticia la mujer estalló en lágrimas. La primera dama esperó cinco meses antes de mudarse de Nueva York a Washington, supuestamente porque el hijo de la pareja, Barron, “necesitaba terminar la escuela”.

En el centro de todos los debates reside una cuestión que será central para que el divorcio pueda arreglarse de la forma más discreta posible: el dinero.

Como era de esperarse, la ola de rumores en torno al monto ya comenzó, y no da señales de que vaya a parar. Según una fuente citada en el tabloide británico Mirror, Melania podría recibir alrededor de 50 millones de dólares si se divorcia de Donald Trump. De la misma manera, se le permitiría conservar las joyas que recibió como regalo a lo largo del matrimonio.