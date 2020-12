$!Dominicana voluntaria en ensayos de vacuna anticovid de Moderna cuenta su experiencia

Mi experiencia como voluntaria en la vacuna de Moderna

Mi primera vez en la clínica fue el lunes 10 de agosto. Aquel día llegué a la clínica y me hicieron un examen físico, me hicieron una prueba de COVID-19, que me había realizado unas 8 veces anteriormente, una prueba de orina, y análisis para asegurarse que todo estuviese bien conmigo.

Mientras esperaba los resultados la enfermera me explicaba el proceso, me explicó que el ensayo duraría dos años, que aún no tenía efectos secundarios mayores, que tenía que volver en un mes a ponerme una segunda dosis, y me explicaba como utilizaría la aplicación en la cual documentaria a diario todo lo que pudiera sentir una vez puesta la vacuna.

La enfermera me dijo que solo la persona que me pondría la vacuna sabía lo que me estaba poniendo. Entró una doctora a verme, y luego de chequearme y ver que todo estaba bien dio luz verde a que me pusieran la vacuna.

Mientras estuve allá solo sentía el dolor en el brazo y dolor de cabeza.

Regresé el lunes 21 de septiembre a inyectarme la segunda dosis. Este día solo me hicieron prueba de embarazo, una prueba de COVID-19, y me preguntaron si en los últimos 30 días algo había cambiado en mi salud. Vino a chequearme un doctor, y una vez el doctor dio luz verde me pusieron la segunda y última vacuna.

Tuve que esperar 30 mininutos para que ellos se aseguraran que no tuviera efectos secundarios de alto riesgo.

Mientras estuve allí nuevamente sentí dolor de cabeza en el brazo inyectado.

Me explicaron que tendría que volver dentro de un mes para chequeos de rutina, pero que mientras tanto tendría que seguir llenando el cuestionario de preguntas en la aplicación al igual que la última vez, diariamente.

Luego regresé en octubre. Me tomaron sangre, y desde esa cita solo lleno un cuestionario semanal. Ya ahora tengo que regresar en febrero. Pero al final del ensayo es que en verdad sabré si me aplicaron la vacuna.

Si la vacuna de Moderna sale pronto al público, a los voluntarios a los cuales le aplicaron el placebo les dejarán saber y les ponen la vacuna. Los que tienen la vacuna, ya no tienen que hacer más nada, hasta nuevo aviso.