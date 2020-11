$!Emil Chireno y Nelson Báez analizarán en Diario Libre elecciones de EEUU

Los abogados dominicanos Emil Chireno y Nelson Báez analizarán a las 9:00 de la noche de este martes las elecciones de Estados Unidos en Diario Libre.

Estados Unidos se vuelca hoy a elegir un presidente entre el republicano Donald Trump, quien buscar ser reelecto en la Casa Blanca, y el demócrata Joe Biden. De igual forma, también se elegirán los 470 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Sobre los analistas

Chinero es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tiene un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales con una concentración en Economía Internacional en la John C. Whitehead School of Diplomacy de Seton Hall University en New Jersey, Estados Unidos. Desde el 2013, es el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas (ANU-RD).

En tanto, Nelson Espinal Báez es un abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro y profesor universitario. Es associate MIT- Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School. En sus 30 años de trayectoria como abogado, experto en negociación, mediador y profesor universitario ha asesorado y se ha involucrado en procesos de negociaciones complejas.