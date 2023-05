Diez cuentas de Instagram que inspiran para hacer deporte

¿Estás buscando inspiración para hacer deporte? Aunque resulte raro, las redes sociales pueden darte una mano ¡Aquí listamos 10 cuentas de Instagram para inspirarte y hacer deporte!

Kayla Itsines (@kayla_itsines): Kayla es una entrenadora personal y creadora del programa de fitness Bikini Body Guide. En su cuenta de Instagram, comparte ejercicios y consejos para una vida saludable.

Nike Training Club (@niketraining): La cuenta oficial de Nike Training Club es una excelente fuente de inspiración para el entrenamiento y el estilo de vida activo. Ofrece una amplia variedad de ejercicios y rutinas para diferentes niveles y objetivos.

Massy Arias (@massy.arias): Massy es una entrenadora personal y creadora de programas de fitness. En su cuenta de Instagram, comparte sus rutinas de entrenamiento, así como consejos de nutrición y motivación.

Shaun T (@shaunt): Shaun T es el creador de programas de fitness como Insanity y Focus T25. En su cuenta de Instagram, comparte rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y motivación para llevar una vida saludable.

Emily Skye (@emilyskyefit): Emily Skye es una entrenadora personal y creadora de programas de fitness. En su cuenta de Instagram, comparte su estilo de vida activo, rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y motivación para una vida saludable.

Yoga Girl (@yoga_girl): Rachel Brathen, conocida como Yoga Girl, es una instructora de yoga y autora. En su cuenta de Instagram, comparte fotos y videos de sus prácticas de yoga y ofrece consejos y motivación para llevar una vida saludable.

Kaisa Keranen (@kaisafit): Kaisa es una entrenadora personal y creadora de programas de fitness. En su cuenta de Instagram, comparte rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y motivación para llevar una vida saludable.

Michelle Lewin (@michelle_lewin): Michelle Lewin es una modelo fitness y entrenadora personal. En su cuenta de Instagram, comparte rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y motivación para llevar una vida saludable.

Alex Silver-Fagan (@alexsilverfagan): Alex es una entrenadora personal y creadora de programas de fitness. En su cuenta de Instagram, comparte sus rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y motivación para llevar una vida saludable.

Tone It Up (@toneitup): Tone It Up es un programa de fitness creado por las entrenadoras Karena y Katrina. En su cuenta de Instagram, comparten sus rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y motivación para llevar una vida saludable.