Fernando Mateo: “los demócratas han destruido la ciudad de Nueva York”

En una ocasión, Fernando Mateo llegó a convertirse en uno de las cinco personas más influyentes de todo Estados Unidos, solamente superado por el presidente de ese entonces, Bill Clinton, Madonna, Jimmy Jhonson y Pat Riley.

Su gran éxito en los negocios, siendo el propietario de las bodegas, licoreras, restaurantes y club nocturnos más importantes de la ciudad que nunca duerme, lo hicieron convertirse en un referente comercial.

Hoy, Mateo, quien propiamente se hace conocer como un “republicano urbano”, sueña con convertirse en el primer inmigrante en llegar a la alcaldía de Nueva York, y volver a convertir la Gran Manzana en la ciudad de los sueños, esa que según sus palabras “los demócratas, su socialismo y los grandes impuestos, han tirado por el suelo”.

“If you can make it in New York, you can make it anywhere”, “si puedes lograrlo en Nueva York, lo puedes lograr en cualquier parte, y cuando esta ciudad tuvo sus mejores años, cuando todos querían venir aquí, quienes dirigían la ciudad eran republicanos, los demócratas han hecho de esta ciudad un caos”, asegura Mateo.

El aspirante a la alcaldía asegura que esta ciudad lo convirtió en lo que es hoy, un hombre de negocios exitoso, “y a eso es que viene el dominicano a este país, a desarrollarse, a crecer, y no a recibir cupones y subsidios del estado que les encanta ofrecer a los demócratas”, añadió.

“la forma de gobernar del Partido Demócrata es lo que ha destruido esta ciudad. Es parte de su política mantener el socialismo dentro de un país capitalista. Todo el inmigrante que viene aquí viene a luchar y a progresar. Los mejores 20 años de esta ciudad estuvieron en manos de un gobierno republicano, donde había ley, seguridad, progreso y limpieza y eso es lo que yo quiero devolverle a este país”, dijo Mateo.

El dominicano aseguró que él es un candidato que se parece a la ciudad, que conoce a los pequeños empresarios, a los dueños de negocios y sus necesidades “porque yo soy uno de ellos y se lo que cuesta mantener un negocio, se lo difícil que se la pone el gobierno a los empresarios y se lo que ellos necesitan”.

Semanas atrás, Mateo visitó la ciudad de Miami, donde muchos dominicanos desesperados, por el alto costo de la vida neoyorquina y la inseguridad decidieron emprender una nueva vida. Este asegura que la razón principal por la que estos decidieron dejar Nueva York no fue la pandemia, sino la mala administración que ha tenido la ciudad por los últimos años.

“Los republicanos van a votar por mí y los demócratas también, porque ya están cansados de los escándalos, del poco trabajo y las falsas promesas que hace el Partido Demócrata”, expresó.

El candidato aseguró que los dominicanos “creen ser demócratas, pero en verdad son republicanos”, porque han salido de su país a emprender y salir adelante trabajando.

“Los oficiales electos de esta ciudad quieren mantener una masa pobre y necesitada. Pero la gran mayoría de los dominicanos que emprenden negocios son republicanos. Los dominicanos que llegan a este país son trabajadores y salen con el deseo de crecer y conquistar grandes cosas saben quiénes realmente hacen el trabajo”, dijo.

Expresó que los hispanos y también los dominicanos entienden que ese es el partido al que deben pertenecer “porque los republicanos son derechistas, racistas y que solo ayudan a los ricos”.

Mateo aseguró estar preparado para reducir los impuestos, mejorar el transporte público, mejorar las condiciones de vida de los bodegueros y pequeños comerciantes y reducir la criminalidad.

