$!Inicia la pesquisa por la muerte de un latino a manos de la Policía angelina

Este lunes comenzó una investigación judicial ante el Forense del Condado de Los Ángeles sobre las causas y circunstancias de la muerte del joven latino Andrés Guardado, ocurrida en junio durante una persecución por parte de policías angelinos.

La juez retirada Candace Cooper preside este tipo especial de pesquisa, la primera que se realiza en los últimos 30 años en el condado después de que fue solicitada por la junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles para buscar más transparencia sobre la muerte del joven de 18 años.

El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles anunció previamente en un comunicado su disposición de colaborar plenamente con la investigación.

Por el contrario, el alguacil del condado, el latino Alex Villanueva, se refirió a la audiencia como “un truco de circo” en declaraciones a los medios cuando se pidió la pesquisa judicial.

De ser necesario, la audiencia continuará el martes y se espera que a más tardar el miércoles se presenten los resultados que ayuden a aclarar las circunstancias de la muerte de Guardado que, de acuerdo con el informe forense inicial, recibió cinco disparos en la espalda.

Según el Departamento Alguaciles de Los Ángeles (LASD), el 18 de junio, sobre las seis de la tarde hora local, Guardado conversaba con ocupantes de un vehículo frente a un taller de mecánica ubicado en Gardena y en el que trabajaba como guardia de seguridad cuando llegó una patrulla policial.

Al ver a los uniformados, el latino, que según la versión oficial portaba una pistola, comenzó a correr por un callejón y los agentes Miguel Vega y Chris Hernández lo persiguieron a pie. Vega finalmente le disparó en varias ocasiones y le ocasionó la muerte.

Según el capitán de LASD Kent Wegener, el joven portaba una pistola semiautomática calibre .40 sin número de serie y un cargador con 15 balas prohibido por la ley.

Además, el hispano no utilizaba un uniforme que lo identificara como personal de seguridad, para lo que se necesita tener un mínimo 21 años, de acuerdo a las normativas estatales. En el Departamento de Asuntos del Consumidor de California no figura ninguna licencia como guardia de seguridad expedida a su nombre.

No obstante, Adam Shea, abogado de los familiares, argumentó que “de acuerdo a la familia y a sus mejores amigos, él (Guardado) no poseía un arma” y no tenía acceso a ninguna.

La muerte del joven latino provocó varias manifestaciones de protesta en el área de Los Ángeles que se sumaron a las realizadas en el país a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis (Minnesota) a manos de un policía de raza blanca.