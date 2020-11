Michel Jordan dona dos millones de dólares de "The Last Dance" a Feeding América

En un comunicado ofrecido por el medio de internet TMZ Sports, Jordan dijo que el dinero proviene de las ganancias que obtuvo del documental "The Last Dance".

"En estos tiempos desafiantes y en un año de dificultades inimaginables debido al COVID-19, es más importante que nunca hacer una pausa y dar las gracias", señaló Jordan.

"Me enorgullece estar donando ganancias adicionales de The Last Dance a Feeding América y sus bancos de alimentos miembros en las Carolinas y Chicago para ayudar a alimentar a los hambrientos de Estados Unidos".