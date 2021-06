$!Muere por COVID-19 pastor que recomendó a sus feligreses no vacunarse

“Preocupa a la comunidad completa, porque si verdaderamente la persona no dice lo que tiene y anda por ahí, pues puede contagiar a alguien más. Yo estoy vacunado, pero, con todo y eso, puede pasar”, manifestó el hombre de 74 años a El Nuevo Día.

Cuatro personas fallecidas y 24 contagiadas es el saldo que ha dejado un brote de COVID-19 en una iglesia ubicada en Mayagüez, Puerto Rico, donde el pastor de la congregación, ya fallecido, recomendó a sus feligreses a no vacunarse contra el virus.

Hijo de pastor asegura que su padre no les decía a los feligreses que no se vacunaran

Seda Orona sostuvo mediante una comunicación que su padre no le pedia directamente a los feligreses que no se inocularan. “Ni mi padre ni mi madre jamás enseñaron, instaron o aconsejaron a la iglesia Cuerpo de Cristo a que no se vacunaran contra el COVID-19”, resalta El Nuevo Día sobre las declaraciones de Seda.

El hijo del pastor defendió que su padre, supuestamente, “decía clara y reiteradamente que todos los miembros de la iglesia que quisieran vacunarse eran libres de hacerlo. Y muchos lo hicimos, ejerciendo nuestra cabal y libre voluntad. Los que no lo hicieron, también lo hicieron así. Incluso, mi madre y demás miembros de mi familia nuclear -además de mi esposa y yo- habíamos decidido vacunarnos previo a que nos acaeciera este brote”, argumentó.

El hijo del pastor sostuvo que, en la iglesia, de un total de 35 miembros, 17 están vacunados, incluyéndolo a él. “La mitad de la iglesia está vacunada y otros miembros de la congregación ya habían planificado hacerlo, incluyendo la pastora. Estos datos los sé de pleno y personal conocimiento”, alegó.