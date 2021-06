$!Nueva York movilizará un presupuesto de 98.700 millones para la recuperación

La ciudad de Nueva York movilizará un presupuesto récord de 98.700 millones de dólares para 2022 con el objetivo de avanzar hacia la recuperación tras la crisis causada por la pandemia del coronavirus y que incluye cerca de 14.200 millones de ayudas federales.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que anunció que los legisladores han alcanzado un acuerdo, subrayó la importancia de esas ayudas federales y apuntó que constituyen un pilar fundamental de los presupuestos junto con las proyecciones de crecimiento de la economía local, que se traducirá en ingresos para las arcas municipales.

De aprobarse, los nuevos presupuestos superarán en más de 10.000 millones de dólares los del año pasado, cuando el consistorio acordó un monto de 88.200 millones de dólares.

Asimismo, De Blasio destacó que con el nuevo presupuesto se ha conseguido recuperar las reservas de la ciudad casi al nivel anterior a la pandemia con una aportación de 2.800 millones de dólares.

'Así que ahora estamos en una situación en la que no tendremos que tocar nuestras reservas, se mantendrán estables; de hecho, espero que se sumen más fondos con cada presupuesto sucesivo porque esperamos una entrada de ingresos realmente buena', dijo.

En la presentación del proyecto de Ley, De Blasio declaró: 'Este presupuesto nos hará avanzar. Este presupuesto nos ayudará a dar la vuelta a la esquina. Este es un presupuesto de recuperación que permitirá que esta ciudad vuelva con fuerza'.

El regidor, que insistió en que dicha cantidad es 'esencial', defendió en varios momentos el presupuesto como 'una de las mayores inversiones en las familias trabajadoras'.

Organizaciones civiles como 'Make The Road' han criticado que el nuevo plan presupuestario no invierta lo suficiente en una educación que apoye el bienestar de los estudiantes y de las comunidades escolares, así como que no haya retirado fondos a la policía, una de las exigencias del movimiento antirracista 'Black Lives Matter'.

De hecho, como el propio alcalde reconoció en la rueda de prensa, el cuerpo de seguridad de la ciudad contará con 200 millones de dólares más que el año pasado.