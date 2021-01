$!Pelosi dice que habló con jefe militar sobre formas de evitar que Trump use códigos nucleares

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el viernes que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente.

“Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”, dijo Pelosi en un texto a sus colegas la líder de los demócratas en el Congreso.

El mandatario debe entregar el poder a Joe Biden el 20 de enero, pero la tensión -en medio de la negativa de Trump a reconocer su derrota y la reciente violencia de sus partidarios en el Congreso- quedó más que clara con la conversación entre Pelosi y el líder militar.

El portavoz de Milley, el coronel Dave Butler, confirmó a la AFP la llamada de Pelosi a su jefe pero no dio detalles sobre lo conversado entre ambos. Se limitó a decir que Milley había “respondido a sus preguntas sobre el cadena de comando nuclear”.

“La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa”, prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará “medidas” si Trump “no deja el cargo de manera inminente y voluntaria” o si el vicepresidente Mike Pence no inicia el proceso que permite al gabinete remover al presidente.

Ya fueron redactados los artículos para un eventual juicio político, pero aún no han sido presentados.

Sin embargo, el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó un eventual juicio político contra Trump, diciendo que “solo dividirá más” al país.

McCarthy, uno de los legisladores leales a Trump más poderosos, dijo en cambio en un comunicado que contactó el viernes al presidente electo Biden para “hablar con él sobre cómo debemos trabajar juntos para calmar los ánimos y unir al país para resolver los retos de Estados Unidos”.