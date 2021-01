$!Personas blancas viajan a barrio latino de NY y acaparan mayoría de vacunas anti COVID

Un sitio de vacunación de COVID-19 en un barrio latino de Nueva York, fuertemente afectado por la pandemia, vio a un número abrumador de personas blancas que no eran parte de la comunidad aparecer para recibir la vacuna este mes, dijeron los líderes de la ciudad, dejando al descubierto una disparidad nacional que muestra que las personas de color están siendo vacunadas a tasas dramáticamente más bajas, según reseña en su portal la cadena CNN.

Los legisladores que representan a Washington Heights y un médico que atendió en el Armory Track & Field Center en Washington Heights, inaugurado el 14 de enero por el NewYork-Presbyterian Hospital y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijeron que la primera ola de vacunas fue para muchos neoyorquinos blancos mayores de 65 años que viajaron a ese punto desde otras partes de la ciudad y el estado.

El alcalde Bill de Blasio lo calificó el viernes de “indignante”.

“Cuanto más me entero sobre esto, más me enfado”, dijo de Blasio durante una conferencia de prensa virtual. “De alguna manera, en lugar de enfocarse en la comunidad latina de Washington Heights, un lugar que realmente fue golpeado por el COVID, el enfoque fue de alguna manera propicio para que personas de fuera de la comunidad vinieran y se vacunaran, pero no las personas que viven allí en Washington Heights. Totalmente al revés”.

CNN se comunicó con el NewYork-Presbyterian el miércoles para preguntar sobre la disparidad y una portavoz del hospital proporcionó un comunicado diciendo que “con vigencia inmediata” el sitio dedicaría todos los espacios para citas a los residentes de la ciudad de Nueva York, con al menos el 60 % reservado para los residentes elegibles de las comunidades de Washington Heights, Inwood, North y Central Harlem y South Bronx.

Washington Heights y la vecina Inwood, que según el informe NYC Health de 2018 son 72 % latinos, han sido un semillero de casos de COVID-19. Los latinos representan el 30 % de las muertes en la ciudad de Nueva York.