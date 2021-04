$!Ponen circulación biografías sobre vida y obra del Dr. Ramón Tallaj, destacado en la ciudad de Nueva York

En un emotivo acto realizado en la ciudad de Santo Domingo, fueron presentados los libros “Dr. Ramón Tallaj: La Lucha de un Médico Visionario” y “Faith and Health, A Close Encounter with Pope Francis”, durante el almuerzo benéfico organizado por la fundación que lleva el nombre de este prestigioso médico radicado en la ciudad de Nueva York.

Las palabras de bienvenida e invocación estuvieron a cargo de Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Azrzobispo Metropolitano de Santo Domingo y presidente de la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallaj, quien aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de todos aquellos que colaboran con esta noble causa que realiza la organización.

Los libros fueron presentados por el Dr. Marcos Núñez Cuervo, decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y por el Padre Ramón De la Cruz Baldera, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Ambos pidieron a los asistentes el apoyo solidario a la fundación y sus propósitos.

De su lado, el Dr. Ramón Tallaj dió gracias a todos los que han trabajado junto a él en toda su trayectoria.

“Agradezco primero a Dios por habernos escogido para trabajar en medio de esta pandemia, junto a gente como el señor Mario Paredes, mi esposa, mis hijos, hermanas y tantos amigos que en los momentos difíciles estuvieron ahí y le dijimos al todopoderoso que se haga su voluntad”.

Sobre los libros “Faith and Health, A Close Encounter with Pope Francis” y “Dr. Ramón Tallaj: La Lucha de un Médico Visionario”, el Dr. Tallaj, dijo: “en esta biografía se narran momentos inolvidables como cuando llegué a la ciudad de Nueva York y empecé a trabajar con enfermos de SIDA, en aquellos tiempos en que muchos médicos no se atrevían; la creación de SOMOS y nuestro trabajo durante la pandemia provocada por el coronavirus; al mismo tiempo que nuestro cercano encuentro con el Papa Francisco en el que participaron médicos miembros de SOMOS”.

En el evento, Monseñor Francisco Ozoria y Monseñor Daniel Lorenzo Vargas, presentaron los estudiantes becados por la Fundación, así como a los jóvenes agraciados con nuevas becas por su alto rendimiento académico, pero con limitados recursos económicos.

El Licenciado Ramón Tallaj Ureña, dijo que “tanto para mi padre, el Dr. Tallaj, como para mí fue de gran orgullo que estos jóvenes becados, no obstante, la pandemia del COVID-19, pudieran mantener sus altos grados académicos, por lo que les exhorto tanto a ellos, como al nuevo grupo de estudiantes que fue favorecido con becas, a seguir estudiando con determinación para que los recursos invertidos sigan dando buenos frutos”.

“Faith and Health, A Close Encounter with Pope Francis” fue escrito por el Dr. Ramón Tallaj y su hijo Ramón Tallaj Ureña, mientras que “Dr. Ramón Tallaj: La Lucha de un Médico Visionario”, tiene como autor al destacado comunicador neoyorkino José Alduey.