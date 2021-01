$!Publix centra polémica por donación para mitin previo al asalto al Capitolio

'Me niego a gastar mi dinero por más tiempo en una tienda que apoya la sedición...', añadió.

Jenkins Fancelli, la heredera de Publix, contribuyó con fondos que ascienden a alrededor de 300.000 dólares, según reveló el sábado el diario The Wall Street Journal (WSJ).

'Solía gastar más de $200 a la semana. Publix no va a recibir más dinero de mí. Si todos hacemos #BOYCOTTPUBLIX lo sentirán', escribió este domingo en Twitter una usuaria de nombre Johnna.

Una polémica se desató en Estados Unidos luego de que el diario The Wall Street Journal (WSJ) revelara que la heredera de la cadena de supermercados Publix, Julie Jenkins Fancelli, financió más de la mitad del evento frente a la Casa Blanca que desembocó en la toma violenta del Capitolio nacional el pasado 6 de enero.

La cadena de supermercados se desmarca

En un comunicado, la cadena de supermercados, con 1.265 tiendas contabilizadas solo en el sureste de Florida, se desmarcó del hecho y condenó 'la violencia en el Capitolio' al subrayar que esa acción, que resultó en la muerte de cinco personas, incluyendo un policía, fue 'deplorable'.

'La Sra. Fancelli no es empleada de Publix Supermarkets y no participa en nuestras operaciones comerciales ni representa a la empresa de ninguna manera. No podemos comentar sobre las acciones de la Sra. Fancelli', reza un comunicado de la empresa publicado en Twitter.

'La violencia en el Capitolio el 6 de enero fue una tragedia nacional. Las deplorables acciones que ocurrieron ese día no representan los valores, el trabajo ni las opiniones de Publix Supermarkets', añade el comunicado.

En el mitin, el entonces presidente Donald Trump arengó a una masa de simpatizantes y les pidió hacerse oír en el Capitolio, donde se estaba formalizando la victoria electoral del demócrata Joe Biden.