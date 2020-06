$!Renuncia comandante de origen dominicano de la Policía en El Bronx

Un comandante de la policía de Nueva York, de origen dominicano, se retiró en manera de protesta por las reformas que se están aplicando en ese departamento y criticó a los políticos por no respaldar a los agentes en medio de las manifestaciones que ser realizan en contra de la brutalidad policial.

El comandante Richard Brea dejará su cargo luego de asi 30 años de servicio y es la primera baja en la Policía local tras iniciarse las reformas en ese departamento y estuvo al frente del precinto 46 de El Bronx hasta el pasado viernes.

"Su sangre está en el concreto de cada esquina, pero estos políticos no quieren recordar eso. Quieren culpar y vilipendiar a todos los presentes. No tendré eso. No señor", manifestó Brea en su discurso de despedida, de acuerdo con una publicación de New York Post.

Además, dijo que se tiene el deber y la responsabilidad de respetar y guiar a otros policía.