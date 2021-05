$!Sondeo: Una mayoría en EEUU preferiría envejecer en casa

La mayoría de estadounidenses está de acuerdo en que el gobierno debería ayudar a las personas a cumplir una aspiración generalizada de envejecer en sus propios hogares, no en entornos institucionales, según una nueva encuesta.

Existe un sorprendente nivel de acuerdo bipartidista sobre algunas propuestas que podrían ayudar a que eso suceda, según la encuesta realizada a finales de marzo por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Según el sondeo, 42% de los republicanos están a favor de un programa de atención a largo plazo para todos los estadounidenses, en comparación con el 78% de los demócratas. En general, el 60% del público apoya ese enfoque.

Otras opciones gubernamentales para ayudar a las personas a enfrentar los gastos de la atención a largo plazo obtienen un apoyo sólido en todo el espectro político.

Por ejemplo, el 63% favorece más fondos para ayudar a las personas de bajos ingresos a envejecer en el hogar, una política reflejada en el plan de estímulo del presidente Joe Biden para minimizar el impacto económico del COVID-19. Eso incluye aproximadamente la mitad de los republicanos y aproximadamente las tres cuartas partes de los demócratas. En general, solo el 10% se opone.

Detrás de todo esto hay un profundo deseo entre los estadounidenses de mantener su independencia en una sociedad que envejece.

“Me gustaría envejecer en mi hogar tanto como pueda”, dijo Steven Martens, de Nashville, Tennessee, jubilado bancario. “Es la privacidad, la sensación de independencia. Sentir que todavía te cuidas solo significa algo para mí y para los demás”.

La encuesta encontró que el 88% preferiría recibir servicios de atención a largo plazo mientras envejece en casa o con sus seres queridos. Solo el 12% querría recibir atención en una comunidad para personas mayores o en un hogar de ancianos.