$!Trump llega a Florida para asistir a un acto de recaudación de fondos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó este viernes a Tampa (Florida) para una visita que tiene como eje central un acto de recaudación de fondos para su campaña electoral, afirmó que si el candidato demócrata Joseph Biden llega a la Casa Blanca 'China se apoderará del país'.

Trump hizo esa afirmación en un acto celebrado en el mismo aeropuerto de Tampa, al que asistieron un grupo de alguaciles en uniforme y unas 30 personas que portaban carteles de campaña con pancartas con su nombre y el del vicepresidente Mike Pence.

Fue recibido en el aeropuerto por representantes republicanos en el Congreso de Florida.

El presidente, que no llevaba mascarilla, dijo que Florida es un 'estado especial' para él y que los chinos no quieren que gane las elecciones de noviembre y estarían encantados si el triunfador fuera Biden porque él no permitirá que se apoderen del país

Tambien dijo que la gente que se dedica a hacer que se respete la ley y el orden es 'increíble' e hizo referencia al huracán Isaías, que se espera que llegue cerca de la costa este del estado esta noche o mañana, para decir que los que más saben de este tema en el mundo son los floridanos.

En la agenda de Trump aparece como siguiente punto una mesa redonda sobre la respuesta a la COVID-19 y la preparación para el huracán en un club de golf de Bellair, cerca de Tampa, a la que asistirá el gobernador de Florida, Ron DeSanits, según figura en su agenda .

El acto de recaudación de fondos, que está cerrado a la prensa, se celebrará en el mismo lugar, asi como un encuentro con sus seguidores.

Dirigentes demócratas de Florida, así como el virtual candidato presidencial Joe Biden, criticaron al presidente Donald Trump, al que tildaron de 'caudillo', por esta visita a un estado que es uno de los focos calientes de la COVID-19 y está a la 'espera a un huracán'.

Previamente Biden había dicho en una declaración escrita que en esta pandemia Trump ha 'ignorado el problema, tratado de minimizar su magnitud, recompensado a sus amigos mientras las familias estadounidenses enfrentan adversidades e intentado activamente dividir a nuestro país'.

Desde comienzos de esta semana se conocía de la visita de Trump por medios como 'Político', pero se había dicho que en la agenda solo estaba incluido el acto de recaudación de fondos cerca de Tampa y otro en Doral (Miami) aunque el jueves se informó de la suspensión de este último por Isaías.

Annette Tadeo, senadora en el Congreso de Florida de origen colombiano, comparó a Trump en la tele conferencia con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le acusó de no hacer nada por la gente de Florida.

Taddeo subrayó que su visita es 'una vergüenza', pues, además de que llega en un día en que el estado está esperando un huracán y lidiando con la COVID-19, es cuando vence la ayuda federal de 600 dólares semanales para personas afectadas por los efectos económicos de la pandemia.

Según la senadora estatal, los republicanos del Congreso en Washington y la Casa Blanca están torpedeando un acuerdo para renovar la ayuda diciendo que 600 dólares es 'mucho dinero'.

Otro legislador estatal demócrata, Javier Fernández, indicó que la situación de Florida desde el punto de vista de la salud y de la economía es 'desesperada' y se necesita 'asistencia inmediata' e instó al presidente a 'regresar a Washinton y hacer su trabajo'.

Las críticas fueron extensivas al gobernador de Florida, Ron de Santis, al que, al igual que a Trump, acusaron de 'estar siempre detrás de la pandemia' y no delante.

Según una encuesta publicada este jueves, Biden aventaja al presidente Trump en el crucial estado de Florida con una intención de voto de 50 % frente a 46 %.

Un 4 % de los encuestados por la firma Mason-Dixon, todos ellos registrados como votantes, aún no decidió a quién elegir.