$!Un supermercado, el nuevo gesto de desafío de Irán y Venezuela a EEUU

Irán inauguró el jueves un enorme supermercado en Venezuela como parte de su cada vez más estrecha relación con el país caribeño y en un claro gesto de desafío de ambas naciones a Estados Unidos, con el que tienen serias diferencias ideológicas.

Los más de 3.000 productos en venta y su lejano origen atrajeron a cientos de consumidores del barrio de clase media Terrazas del Ávila, enclavado en el municipio mirandino de Petare, que también alberga la favela más grande de Venezuela y forma parte del Distrito Capital de Caracas.

'Esta es una relación ganar-ganar', dijo a través de un traductor el viceministro de Industrias de Irán, Issa Rezaei, después de señalar que los intereses del país persa en Venezuela, con la apertura del supermercado, son 'económicos', en un video difundido por la televisión pública venezolana.

'Y los intereses económicos no conocen límites, no conocen barreras, no conocen sanciones, sencillamente buscan su camino para darse', añadió.