$!Una dominicana y su pasión por educar a niños necesitados del Bronx

“Esa pasión siempre estuvo en mi corazón desde que vivía en mi país, pero cuando tuve a mi hijo más pequeño, nació también mi motor. Es así como comienzo a prepararme para poder abrir las guarderías, y al ver la necesidad de los niños de mi comunidad, me interesé en especial por los niños marginados del Bronx que no tienen acceso a una educación a ese nivel”, expresó Gaviria.

Aunque este es un servicio excesivamente costoso en EE.UU., Claudia asegura que no trabaja para los que pueden pagarle, prefiere servir a los más necesitados.

Al emigrar a los Estados Unidos, y buscando la manera de dar rienda suelta a su pasión por la enseñanza, se certificó como maestra en el estado de New York, realizando una licenciatura en desarrollo infantil en Leeman College, una maestría en infantes en el West Side Montessori School, otra en Educación Especial en el Concordia College, y actualmente está haciendo un posgrado en programación neurolingüística para la educación.

“Una de mis satisfacciones más grandes es ver a los niños hacer cosas que antes no podían hacer”, dijo Gaviria

“Una de mis satisfacciones más grandes es ver a los niños hacer cosas que antes no podían hacer”, dijo Gaviria

En Creative Little Hands Montessori Family Day Care Claudia trabaja con niños de bajos recursos de 0 a 3 años, mayormente afroamericanos e hispanos, donde les facilita todos los materiales y la metodología Montessori que le ofrecen a los demás niños que sí tienen que pagar por este tipo de educación.

“Tu das hasta donde estas capacitados”

Para Claudia, su mayor satisfacción es saber y entender que ayudando a los demás puede ayudarse a ella misma “yo he crecido mucho como ser humano”, dice Claudia, “cuando veo a un niño lograr hacer cosas que antes no podía, es algo que me llena grandemente”, expresó la dominicana.

Asegura que su proceso de adaptación a su llegada a Estados Unidos fue como el de cualquier otro inmigrante y asegura que la falta de cercanía con su círculo familiar fue algo que le afectó grandemente en sus inicios.