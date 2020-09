De presentadora a nueva jueza; Pamela Sued es la sustituta de Milagros Germán en DGT

Aunque su inclusión en la primera temporada del exitoso programa “Dominicana’s Got Talent” se informó meses después de la conformación del equipo, con su veteranía, simpatía y profesionalismo supo adaptarse al programa y hacer una gran mancuerna con Frank Perozo como anfitriones del show, ahora, Pamela Sued asumirá un nuevo reto dentro del reality.

La presentadora de televisión, actriz y locutora fue confirmada como la responsable de llenar la silla de la “diva de la televisión”, Milagros Germán, quien infortunadamente abandona su rol como jueza para continuar desarrollando su función pública como vocera y directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República Dominicana.

La información fue suministrada de forma exclusiva para Diario Libre, como media partner del proyecto, por el productor del programa, Tuto Guerrero, quien manifestó su agradecimiento a Germán por su aporte al programa, y su interés de continuar ligada al show que tanto disfrutó, formando un cuarteto envidiable de jueces, junto a Raymond Pozo, Nashla Bogaert y Waddys Jáquez.

Aseguró que Pamela sabrá implantar su estampa al momento de juzgar a los concursantes.

“Tenemos una nueva jueza. Es de la familia y es Pamela Sued”, así de emocionado dio Guerrero la noticia, y aclaró que la conducción del programa recaerá en su totalidad en Perozo.

“Frank se queda como conductor. Milagros es la que no va a estar esta temporada; después el resto del equipo se queda igual”, señaló.

Sobre la información dada anteriormente de que Germán continuaría en el programa, aseguró que se dijo, porque la diva siempre mostró interés de continuar.

“Milagros había confirmado. Ella me dijo ‘Tuto mantenme hasta el último minuto’, pero reconocemos que su rol es muy demandante, por lo que comprendemos su ausencia; ya sabíamos que Pamela sería la mejor alternativa, porque queríamos a alguien que fuera de la familia, y entonces Milagros me dijo esta semana que no podría estar, aunque no descartamos que pueda estar en próximas temporada”, admitió.

“El programa nos dejó una relación tan hermosa que yo la quiero tener siempre. Estoy hablando mucho con Milagros y me encuentro feliz de que esté aportando con su profesionalismo y ética al país. Se necesitaba una voz honesta que dijera las cosas como son”, reseñó.

Aseguró que cuando Milagros se enteró que Pamela sería su sustituta se emocionó y alegró bastante.

Señaló que este es un nuevo reto que demostrará una nueva versión de la comunicadora.

“La verdad es que los jueces tienen una gran labor. Ella tomó el entrenamiento ya, pero ha sido un camino interesante y estamos confiados que con su carisma y buen juicio se ganará nuevamente la aceptación del público”, dijo.

Continuó: “Pamela es una gran fan del show, si hay alguien que conoce el formato es ella y Geancarlo. De ella y Nashla no sé decirte quién es más fan. Es el momento de que Pamela le enseñé al mundo lo que sabe”.

Inician las grabaciones de una temporada atípica, pero con mucho talento

El coronavirus COVID-19 hizo que la producción enfocara el show, adaptándose a una “covidianidad” impuesta que ha excluido al quinto juez, el público; factor que le daba un plus interesante al show, porque literalmente podían hacer que los jueces cambiaran de opinión respecto a un acto.

“Hemos asumido todas las medidas de seguridad para las grabaciones, haciéndoles pruebas a todos los concursantes y al personal involucrado en el show. Por esta razón, algunos talentos no podrán estar este año, ya que dieron positivo al virus, y tuvimos que prescindir del quinto juez, que es el público”, lamentó Guerrero.

“El protocolo que estamos usando es muy estricto, redujimos el tiempo de rodaje”, reiteró.

Esto, sin embargo, no ha limitado la exposición de talento que a su juicio es mucho mayor que el expresado en la temporada pasada.

“Mis expectativas para este año es contar con mucho más talento, más emociones. A esta fecha el año pasado nosotros no estábamos ni la mitad de listos de lo que estamos ahora. Esta vez está todo montado”, dijo.

“Estoy con la misma energía de los shows en vivo, que fue la etapa que más disfruté, pues ver a tanta gente de la industria que no había podido trabajar estar haciendo algo nuevamente me alegra el alma. Es tan poderoso ver a tanta gente joven reunida con gente de experiencia trabajando a la par es emocionante. Tú no te puedes imaginar el talento que hay en este país”, confesó emocionado.

“Dominicna’s Got Talent se ha convertido en la mejor plataforma para ponerle el megáfono a esos talentos. Te confieso que me siento completamente honrado de tener esta posición de productor y poder guiar en el timón a este barco, con un equipo que prácticamente son ellos los que tienen el timón. Me siento súper honrado de estar en esta posición”, reiteró.

Aunque no hay una fecha específica de la emisión del primer programa, sí se tiene claro que será a final del año. Este viernes inician las grabaciones de una temporada prometedora.