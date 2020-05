$!Elon Musk y su lucha por reabrir la economía

El 29 de abril el CEO de SpaceX, Elon Musk, fijó un tweet en el que dice "FREE AMERICA NOW" (Liberen a América ahora), y sí, en mayúscula.

Desde entonces, el ingeniero con un valor neto de 40 mil millones de dólares, ha realizado una serie de publicaciones cuestionando el aislamiento y las medidas de restricción.

Ayer también publicó un artículo de opinión del portal The Hill titulado "Llegó la data - detengan el pánico y terminen con el aislamiento total" (The data is in - stop the panic and end total isolation, en inglés), escrito por Scott W. Atlas, antiguo jefe de neurorradiología en el Centro Médico de la Universidad de Stanford.

En otro de sus tuits pone una gráfica que muestra que la mayoría de hospitales en California están la mitad vacíos. Y según la página del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), en todo el estado el número de pacientes con COVID-19 por hospital no llega a los 100.