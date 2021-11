$!Angelina Jolie evitar hablar de su vínculo con este cantante

Angelina Jolie dijo presente en una entrevista junto a Salma Hayek en la cual le preguntaron sobre su supuesta relación con esta tiene con el popular cantante The Weeknd, ante dicha incursión por parte de la entrevistadora, la actriz terminó esquivando la misma de una forma categórica.

El entrevistador de la revista “E!” le preguntó a Jolie si sus hijos se encontraban emocionados por la supuesta amistad con el cantante, a lo que la reconocida diva se limitó a sonreír y a responder que están muy emocionados por el futuro de su madre en la gran pantalla y direccionó la entrevista al estreno de la cinta “Eternals”, de Marvel, en donde hará una aparición.

Durante el último tiempo, Angelina ha sido vista acompañada por el cantante en más de una oportunidad, manteniendo muy reservado su vínculo e incluso no saliendo juntos de los sitios a los que asistían.

La última imagen que se tiene de los dos es cuando ambos llegaron por separado y se fueron juntos de un popular restaurante de la ciudad de New York. No se conoce a ciencia cierta cuál es la naturaleza del vínculo que tienen, pero lo único firme es que Jolie no tiene ninguna relación actualmente, por lo que la duda existirá hasta que alguna de las dos celebridades decida revelar que pasa entre ellos.