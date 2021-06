$!¿Anthony Mackie filtró una información de Black Panther: Wakanda Forever?

Anthony Mackie ha tomado una gran relevancia entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Es que tras la serie de Falcon and the Winter Soldier se confirmó que es el nuevo Captain America. Y todo indica que lo será en varios proyectos.

Sin embargo, ahora podría haber hecho alguna declaración de más respecto a otra de las películas de Marvel. Es que cuando le preguntaron respecto a cuándo veremos nuevamente a su Captain América, deslizó detalles sobre Black Panther 2.

"No lo sé, no lo sé. Literalmente, la serie salió, y para el último episodio, tuvimos una fiesta de Zoom, como, con todo el mundo. Y eso fue todo. No he sabido nada de nadie desde entonces, así que quiero decir que Marvel Studios tiene un millón de cosas en marcha. Sé que la preparación de 'Black Panther 2' está haciendo que todo el mundo esté agotado, así que no sé. Estoy interesado en ver hacia dónde va. Están llevando a todo el mundo al límite", aseguró Mackie.

¿Al límite? Todo indica que la producción está siendo exhaustiva, con la reescritura del guión y la necesidad de contar una historia que supere la ausencia de Chadwick Boseman como el protagonista.