$!Britney Spears arremetió contra una colega

Britney está en un momento en el que parece no guardarse nada, y esta vez arremetió de lleno contra la popular Christina Aguilera. Luego de la presentación de esta última en los Latin Grammys, recibió algunas preguntas acerca de Spears a lo que se limitó a decir que su representante no le permitía responderlas, lo que no gustó para nada.

La Princesa del Pop no se perdió este momento y decidió compartirlo en sus historias de Instagram, en donde dejó salir todo lo que pasaba por su cabeza. En ellas, comenzó diciendo que ama y adora a todas las personas que salieron a defenderla cuando estaba transitando difíciles momentos, pero que el rehusarse a hablar cuando se sabe la verdad es casi tan malo como mentir.