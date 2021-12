$!Lady Gaga se encuentra completamente enamorada

Luego de muchas parejas e historias, Lady Gaga parece haber encontrado al hombre de su vida. La artista y su pareja, Michael Polansky, están en su mejor momento de estabilidad desde que confirmaron su relación en febrero del año 2020.

Gaga y Polansky se muestran regularmente locamente enamorados, pero esto no es necesariamente algo que haga que estos pasen dentro de poco tiempo por el altar. Pese a esto, la pareja prácticamente actúa como si estuvieran casados, solamente que no son muy públicos a la hora de mostrarse, ya que exceptuando algunas fotos que han publicado en sus Instagram o eventos a los que han asistido juntos, no se sabe mucho de ambos como dúo.