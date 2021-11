$!¡Retraso indefinido para un proyecto de Star Wars!

Star Wars está viviendo un nuevo gran recibimiento, luego de la llegada de varios productos a la pantalla chica. The Mandalorian reavivó la llama y ahora presentará The Book of Boba Fett antes de fin de año, pero no todas son buenas noticias.

Es que ahora sabemos que la película dirigida por Patty Jenkins, Rogue Squadron, está retrasada indefinidamente. Jenkins ganó mucha popularidad luego del estreno de la franquicia de Wonder Woman y tras el bajo recibimiento de WW:1984, ya se sabe que está trabajando en una tercera entrega que traería nuevamente a Linda Carter.