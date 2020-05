$!Fallece Johnny del Toro, un dominicano muy querido en Nueva York

Amor, cariño y dolor han expresado muchos por Johnny del Toro, comerciante dominicano de 75 años, que vivió tres cuartas partes de su vida en Nueva York, Estados Unidos.

Tanto Johnny como su esposa Martiza Del Toro, son muy queridos en la comunidad dominicana que vive en esa ciudad. Zunilda Mercedes, periodista y maestra de ceremonia, que le conocía de muchos años expresó en un mensaje que "era contagiante el dinamismo y la unión de la pareja".

Mercedes cuenta que Del Toro era una persona amable y que ayudó a muchos dominicanos en la ciudad. "En el 1980, cuando comencé a producir el programa "Iberoamérica Aquí" por la WBNX 1360 AM, y posteriormente para periódicos impresos y la televisión local, siempre conté con su apoyo publicitario", dice Zunilda.

Muchos otros comentarios en las redes sociales expresando su cariño y condolencias a familiares.

Ercilia García escribió: "Con gran tristeza y un profundo dolor en mi alma les comunico que mi gran amigo Johnny Del Toro partió a su última morada el día de hoy. Mi amado Cara Pálida DEP. Tu alma y tu espíritu siempre vivirá en cada uno de nosotros tus familiares y amigos que tanto te queremos; nunca muere el que no se olvida. Hermana Maritza Del Toro todo nuestro amor y solidaridad están contigo en estos momentos tan difíciles y dolorosos."

Yudelka Tapia por su parte dijo: "Mi corazón está roto, destrozado. No tengo palabras para expresar cuan destrozada estoy. Se me fue mi amigo del alma; Johnny siempre solidario, amigo de los amigos, siempre listo para celebrar, iluminaba cada fiesta con su sonrisa. Me encantaba salir con él y bailar hasta que se acabara la fiesta. Me defendía con uña y dientes, para él no había nadie como yo, yo era la mejor. I am going to miss being spoiled."