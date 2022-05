Dominicano dirige el mayor departamento de transporte de EE.UU.

Hace poco más de cinco meses que Ydanis Rodríguez, pasó de ser el concejal de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan a ser comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT), donde está a cargo de más de seis mil empleados y realiza una inversión de más de cuatro mil millones de dólares al año.

El DOT es actualmente la segunda agencia de la alcaldía que ha recibido el mayor aumento de presupuesto, y es el Departamento de transporte más grande de EE.UU. y del mundo.

Al asumir esta agencia, Rodríguez se encarga de mantener y cuidar los más de 800 puentes y túneles que hay en Nueva York, correr el servicio de los trenes, que transporta 25 millones de personas al año; planificar la estructura urbana, aceras, asfaltado, construcción de nuevas carreteras, y manejar la seguridad vial tanto de los transeúntes, como de los ciclistas y conductores.

También se encarga de crear nuevas propuestas, sobre las cuales conversó con Diario Libre, desde su oficina en el Financial Distric en Manhattan, con una impresionante vista hacia el río Hudson y la isla de Roosevelt.

Entre las propuestas del dominicano está cambiar la experiencia de los usuarios en el transporte público, para poder reducir la compra innecesaria de vehículos, y así poder solucionar el problema de parqueos existente en Nueva York.

“Parte de mi visión es que, las personas que no tengan que tener un carro, que no se entren en comprarlo. Porque hay comunidades donde la personas no tienen accesibilidad en autobuses o a un tren. Creemos que como ciudad tenemos que seguir trabajando para poder mirar hacia una reducción de personas que no tengan que depender de un vehículo”, dijo Rodríguez

El dominicano busca acortar las distancias de forma drástica, en diferentes puntos de la ciudad con una línea rápida de autobuses.

"En los próximos cuatro años vamos a hacer 150 millas más de líneas de autobuses, porque en los lugares donde no llegan los trenes como el sur de El Bronx, Brooklyn o Queens, las líneas de construcción para trenes son de billones y billones" Ydanys Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) “

El exconcejal dijo que dedicar líneas especiales de autobuses durante las horas pico, les permite usar este recurso para que puedan ser más eficientes y seguros y crear una experiencia positiva en los usuarios de la transportación pública, un trabajo que realizan en conjunto con la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA.

El dominicano dijo que Nueva York es la ciudad con la densidad más grande en el país completo, donde los espacios para parqueos son limitados.

“También estamos haciendo trabajo educativo, especialmente las políticas de visión cero, que es el concepto de que tenemos que compartir los espacios de las carreteras, que las carreteras son espacios públicos, no son propiedad del que tiene un carro”.

Dijo que desde la alcaldía se mantienen observando los espacios donde hay mayor cantidad de contaminación, y la ciudad ha venido invirtiendo más en la transportación masiva.

“La transportación es el motor que mueve la ciudad, es el vehículo a través del cual se mueven las comunidades, y las sociedades en las que nosotros hemos vivido, las inversiones no han tocado o pueden hacerse mayor, en las comunidades de inmigrantes”, continuó Rodríguez.

Informó que en la zona del Alto Manhattan ya han implementado la vía de autobuses de la calle 181, una de las más concurridas de la zona, que mejoró la velocidad de los autobuses en más de un 30 % durante las horas pico de la tarde.

La “epidemia” de accidentes de tránsito

Rodríguez comentó que el principal problema al llegar a la agencia fue la cantidad de personas que mueren por accidentes de tránsito en Nueva York.

“Es una epidemia a nivel mundial, 1.2 millones de personas mueren todos los años en el mundo, y a nivel nacional ha habido un aumento en estas muertes, especialmente después de la pandemia, entre peatones y ciclistas”, dijo.

El dominicano expresó que la epidemia de los choques de vehículos en Nueva York se expresa con un número de más de 65,000 accidentes al año, y dentro de ese grupo, más de cuatro mil personas terminan en condiciones críticas en los hospitales, y más de una persona muere en las calles a la semana.

“Los más afectados por las muertes de accidentes de tránsito son los peatones y los ciclistas. Específicamente en Nueva York, la mayoría de las personas que provocan estos accidentes son los jóvenes que manejan a alta velocidad, con licencias suspendidas y placas falsas en su mayoría, borrachos, y que irrespetan frecuentemente las señales de tránsito”, manifestó.

Ydanis Rodríguez dijo que aunque se ha visto un aumento este año en los accidentes de tránsito, Nueva York sigue estando entre las ciudades de EE.UU. con menor mortalidad por estas causas.

Añadió que las esquinas e intersecciones de las calles son los lugares donde ocurren el 50 % de los accidentes de tránsito.

“Transeúntes que van cruzando las aceras y un conductor que se cruza la luz en rojo lo impacta. Este es un trabajo en el que buscamos aumentar el papel de la policía, dándole multas a esos conductores, y el cambio que hemos hecho con las cámaras de seguridad, que ahora funcionan las 24 horas al día”, expresó Rodríguez.

Implementar el uso de bicicletas Otras de las reformas que el nuevo comisionado de Transporte busca implementar es el uso de las bicicletas entre los neoyorquinos. “Están demostrados los beneficios de andar en bicicletas, pero si te fijas, aquí es más común ver a la gente de clase media y alta usándola, y ahora también a los que hacen deliveries. Entonces estamos aumentando la protección para los ciclistas, para generar confianza en las comunidades de clases trabajadoras, de que este es un medio de transporte seguro”, indicó Rodríguez. El Departamento ha lanzado una campaña de concientización sobre el uso de bicicletas, sobre todo en este tiempo donde las temperaturas comienzan a refrescarse, la campaña busca que los neoyorquinos conozcan las rutas y ciclovías disponibles en la ciudad. También están promoviendo el uso de carros eléctricos, y han instalado más de mil cargadores eléctricos, y buscan duplicar la cantidad en los próximos cuatro años, Rodríguez indicó que la transformación ha comenzado a través de las agencias de la alcaldía, que han realizado el cambio de sus vehículos oficiales.

Trabajo educativo y generacional

Durante sus 12 años en el Concejo Municipal, el dominicano dirigió por ocho años el Comité de Transportación, que se encarga de supervisar el trabajo del DOT, sugerir cambios y mantener un enlace directo con el comisionado.

“El trabajo realizado en el Concejo Municipal me preparó para este puesto, me abrieron la mente y el entendimiento para hacer de Nueva York una ciudad más segura”, dijo.

Aseguró que cambiar la experiencia del uso del transporte público es una de sus prioridades, además de aumentar la inversión en transporte en los sectores donde reside la clase trabajadora de NY.

“El transporte tiene mucho que ver con justicia social, y esta fue una de las razones por las que me interesaba dirigir esta agencia”, concluyó Rodríguez.