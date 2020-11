$!Mike Pence, calma en medio de la tormenta Trump

Detrás del tempestuoso Donald Trump, el flemático vicepresidente Mike Pence, ultraconservador y cristiano ferviente, podría convencer al electorado religioso indispensable para conseguir un segundo mandato en las elecciones del martes en Estados Unidos.

De rostro liso, sonrisa discreta, cabello blanco cuidadosamente peinado, el estilo de Mike Pence, de 61 años, ha estado durante los últimos cuatro años en radical contraste con la imagen controvertida y más colorida del presidente Trump.

Cuando Trump se ensaña con sus oponentes o con los medios de comunicación, como es costumbre, Pence se muestra cortés y no levanta la voz. Mientras que el presidente, divorciado dos veces, afirma ser creyente pero va poco a la iglesia, el vicepresidente no escatima en sus demostraciones religiosas y se niega a quedarse solo en una habitación con una mujer que no sea Karen, su esposa.

Pence cede felizmente los focos al mandatario para trabajar en la sombra con el Congreso y los funcionarios republicanos o llevar a cabo misiones diplomáticas delicadas.

Nombrado por Trump jefe de la unidad de crisis del coronavirus en marzo, ha mantenido un enfoque mesurado del tema, lejos de los errores, aproximaciones y provocaciones del jefe de la Casa Blanca. Todo esto, cuidando de no contradecirlo nunca abiertamente.