Kanye West dice que su familia está en peligro

Pusha T ha lanzado su nuevo álbum de estudio It´s Almost Dry, el cual cuenta con dos colaboraciones con Kanye West como lo son: Dreamin of the Past y Rock N Roll. El controversial rapero volvió a hacer de las suyas y abordó de una polémica manera la separación con su ex esposa Kim Kardashian, quien le solicitó el divorcio.

Tal y como lo ha hecho en sus pasadas publicaciones de Instagram en donde criticaba la crianza de Kim Kardashian, West lo ha vuelto a hacer en sus nuevas canciones, aunque de una manera más poética. El rapero comparte cuatro hijos con la empresaria, y durante la canción dice: “Nacido en el pesebre, el hijo de un extraño/Cuando papá no está en casa, la familia está en peligro”.

Luego en Rock N Roll dice: “No he venido a recoger a los niños para pelear”; siendo una clara referencia a su acuerdo de custodia con Kardashian, ya que en numerosas veces el rapero ha afirmado que su exesposa no le permitía ver a sus hijos.