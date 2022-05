Shailene Woodley y Aaron Rodgers se volvieron a separar

Luego de varias idas y vueltas, Shailene Woodley y Aaron Rodgers han decidido que no son el uno para el otro. En febrero del 2022, la ex pareja había decidido romper con su compromiso que llevaba un año; sin embargo, el dúo habría puesto punto final a su relación intermitente.

Fuentes confirmaron que Woodley y Rodgers terminaron su compromiso poco más de un año después de hacerlo público. La supuesta ex pareja fue vista en algunos eventos en el pasado en el que estuvieron muy cariñosos entre ellos, pero ahora han confirmado que los dos se separaron definitivamente.

Según esta fuente, Shailene sintió que todo estaba en los términos de Rodgers y que éste ya no la hacía feliz. Cuando se separaron, la separación fue amistosa ya que se quieren mucho pero no pueden seguir conviviendo como pareja ya que son personas muy diferentes con carreras ocupadas y hubo obstáculos que no pudieron superar.