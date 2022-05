Trágico destino para actores demasiado jóvenes

Algunas estrellas de Hollywood tienen una larga y prolífica vida dentro del mundo del cine. Sin embargo, Hollywood también ha tenido sus tragedias y algunas estrellas se han ido demasiado pronto. Aquí repasamos algunos nombres.

Cameron Boyce

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/hombre-con-barba-y-bigote-46e8959d.jpg

En la saga descendientes encarnó a Carlos de Vil y también participó en películas como Son Como Niños, además de muchas participaciones en Disney Channel. Falleció a los 20 años en 2019, debido a una convulsión mientras dormía.

Heather O’Rourke

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-niña-sonriendo-3d43f010.jpg

Participó en varios shows televisivos, pero saltó a la fama mundial como Carol Anne Freeling en la franquicia Poltergeist. Murió a los 12 años, luego de un paro cardíaco resultado de una obstrucción intestinal.

Robert Knox

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/robert-knox-robert-knox-posa-para-una-fotografía-6feb5c24.jpg

Este actor británico estuvo en Harry Potter and the Half-Blood Prince, personificando a Marcus Belby. Tenía acordado participar en Harry Potter and the Deathly Hallows. Fue asesinado a la salida de un bar en Londres al tratar de defender a su hermano menor de un agresor.