Benedict Cumberbatch reveló una escena eliminada de Dr. Strange

En las películas, muchas escenas planteadas inicialmente no llegan al corte final que se muestra en las salas. Y ahora tenemos que hablar de Dr. Strange, ya que Benedict Cumberbatch reveló una escena eliminada que seguramente le hubiese gustado ver a muchos de sus fans.

Recientemente se estrenó Dr. Strange in The Multiverse of Madness en todo el mundo y está siendo un gran éxito. Es la segunda película en solitario del personaje, que también apareció en Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home y en la serie animada What If..? La escena eliminada es justamente de Infinity War.

Es que en dicha escena se veía a Cumberbatch en la piel de Doctor Strange, pero usando el traje de Iron-Man.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/08/pantalla-de-video-juego-de-un-hombre-1d65b9e6.png

"Estaba un poco decepcionado cuando no quedó en el core final. Tomó mucho tiempo derrochar esos disfraces empalmados juntos", aseguró durante una entrevista en BBC Radio 1. En dicha escena no sólo se lo veía a él con el traje de Iron-Man, sino que también se veía a Robert Downey Jr. con la capa de Dr. Strange.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/08/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-0896c9c2.png

"Fue un momento increíble y creo que definitivamente salí bien. Quiero decir, tener un poco de ese vestuario contigo es muy genial. Me encantaría haber visto lo que haría esa combinación de magia y tecnología”, añadió.