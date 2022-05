Elizabet Olsen reaccionó al final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa siendo un éxito alrededor del mundo. Se trata de la última cinta del Universo Cinematográfico de Marvel y presentó un nuevo desafío al abrir el juego de los multiversos. Y ahora la que reaccionó al final fue Elizabeth Olsen.

Es que, en declaraciones a eCartelera, la actriz se refirió a lo que sucede con su personaje en el final, que es enterrado bajo los escombros del monte Wundagore. "Nunca doy nada por hecho, aunque un personaje muera siempre pienso 'bueno, es Marvel, pueden hacer lo que quieran, pueden traerle de vuelta si les apetece'", aseguró.

"La veo siendo una anciana, lo cual me interesaría interpretar en algún momento, usando un montón de prótesis o algo. El caso es que contemplo ambas: me veo despidiéndome de ella, pero a la vez la veo envejeciendo como lo hace en algunos de los cómics. Estoy muy orgullosa de lo que hemos construido y todo lo que he podido plantear con este personaje durante tanto tiempo, si le digo adiós también estaría conforme con lo que hemos hecho", agregó.

"Quiero saber. Quiero escuchar ideas. Quiero que los fans tengan opiniones. No sé. Yo tampoco sé qué va a pasar. Estoy satisfecha con cómo lo hemos dejado y quiero saber a dónde vamos desde aquí. Tengo mucha curiosidad por descubrir cómo continúa la historia, si es que continúa. Creo que Wanda siempre está a la vuelta de la esquina, así que no me siento mal al despedirme de ella, al menos en esta película", cerró.