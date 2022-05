Nuevas imágenes de Natalie Portman en Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder será el próximo gran estreno del Universo Cinematográfico de Marvel tras lo que fue la presentación de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La cinta llegará el 8 de julio a las salas y traerá muchas sorpresas.

Entre las novedades, se producirá el regreso de Natalie Portman para co-protagonizar la cinta junto a Chris Hemsworth. Sin embargo, no será un regreso más, ya que Jane Foster asumirá formalmente el manto de Mighty Thor. Y ahora, Empire Magazine nos deja ver un adelanto en detalle de la Diosa del Trueno.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/08/natalie-portman-chris-hemsworth-disfrazadas-d5b05838.jpg

Según lo que pudo verse en el trailer oficial, Thor desandará un período de crisis personal y búsqueda de identidad tras lo que fue Avengers: Endgame. Sin embargo, también enfrentará la amenaza de Gorr, el Carnicero de los Dioses, que estará en manos de Christian Bale.

"Han pasado unos ocho años. Ella ha tenido una vida completamente diferente. Para Thor, el amor de su vida vuelve al presente y vestida como él. Es un verdadero desastre", dijo el director Taika Waititi sobre el personaje de Natalie Portman.