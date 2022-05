Britney Spears enseña su figura al natural

Britney Spears había anunciado que se alejaría de las redes sociales, pero esa distancia duró poco. Es que a pocos días de fijar su fecha de boda, ahora se mostró sin filtros en Instagram, en una publicación que rozó la censura.

"I love you all SSSSSSSSSOOOOOOOOOO much ?????? !!!!" , escribió junto a la publicación en la que se la ve sin ropa y tapando sus partes íntimas con un sticker.

La publicación tuvo un sinfín de comentarios, la gran mayoría celebrando el posteo y compartiendo buenas energías, aunque no faltaron aquellos que la criticaron.

Todo indica que las críticas no le importan a Britney en este momento de su vida.