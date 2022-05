Marvel confirmó cambios para Loki 2

Loki fue todo un éxito en Disney +. La serie trajo nuevamente a Tom Hiddleston en el papel del Dios de las Mentiras, tras los sucesos de Avengers: Endgame. La serie fue todo un éxito en la plataforma y el final confirmó que tendría una segunda temporada.

Marvel ahora acaba de confirmar que se encuentra trabajando en la producción de la serie. Y el que reveló detalles de la serie fue Michael Waldron, guionista de Loki y de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y es que confirmó que esta película conectará directamente con la segunda temporada de Loki.

“Todo conduce a todo en el UCM, ¿verdad? Hemos contratado a varios grandes directores. Justin Benson y Aaron Moorhead son brillantes. Y Eric Martin ha asumido el cargo de escritor principal en la segunda temporada. Por lo tanto, el equipo creativo va a ser fantástico. Como dijo una vez Tom Hiddleston: ‘hay muchas travesuras por venir’”, aseguró Waldron.

Esto abre las puertas a un sinfín de posibilidades, entre las que podemos mencionar una aparición de Benedict Cumberbatch en la serie. Marvel ya ha confirmado que Doctor Strange regresará, aunque no certificó que sea en una cinta individual o en otro proyecto.