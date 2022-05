Taylor Swift presentará el corto de All Too Well

A principios de mayo se reveló la programación del Festival de Cine de Tribeca, y los fanáticos de Taylor Swift se sorprendieron muchísimo. Ya que en el mismo la artista dió un gran salto en su carrera y proyectó All Too Well: The Short Film. Además de hacer esto, discutió en la serie Talks and Reunions su enfoque cinematográfico frente a una audiencia.

El evento de proyección fue anunciado como una pequeña conversación junto a Swift, quien presentó el cortometraje de 13 minutos el pasado noviembre. Cabe aclarar que el mismo está escrito y dirigido por la artista, quien también aparece en el clip protagonizado por Sadie Sink y Dylan O´Brien.

Tras lanzar el mismo, Swift organizó una proyección en su círculo íntimo de fanáticos en la ciudad de Nueva York, en la cuál también interpretó la versión extendida de la canción por primera vez y conversó con los actores del corto. Antes de proyectarlo, la estrella se expresó acerca de cómo All Too Well había adquirido un nuevo significado para ella desde que se lanzó originalmente en el año 2012.