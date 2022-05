Charlize Theron oficializa su ingreso a Marvel

¡Alerta spoilers! Charlize Theron acaba de oficializar su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel. Con un posteo en su cuenta de Twitter le dio la bienvenida a Clea, el personaje con el que hizo su debut en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En efecto, Clea aparece en las escenas post créditos de la película. Ella aparece para pedirle a Stephen Strange que la ayude a reparar el desastre que causaron los eventos multiversales en la película. Así las cosas, abre un portal a la dimensión oscura y ambos desaparecen juntos.

En los cómics, Clea proviene de la Dimensión Oscura y es la sobrina de Dormammu, el demonio al que Strange venció en su primera película. Durante muchas etapas de las páginas es, además, el interés romántico de Strange.