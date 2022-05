Daddy Yankee habló de la polémica con Don Omar

Oficialmente ya retirado de la música, Daddy Yankee dejó el hermetismo sobre su vida profesional y concedió una entrevista al youtuber Jorge Pabón, quien es mejor conocido como Molusco. En esta entrevista, el reggaetonero más famoso de todos los tiempos habló de su carrera y especialmente en una de las polémicas más grandes de la misma.

Durante este encuentro, Daddy habló acerca de algunos datos interesantes sobre su profesión. Así que el entrevistador aprovechó la oportunidad para realizarle una pregunta que muchos estaban esperando. Luego de lanzar su disco de despedida, hubo un punchline en el tema El abusador del abusador, que fue recibido como una respuesta a Don Omar.

Según comentó él mismo, dijo no reflejarse en el espejo de ningún pendejo. Pero pese a que la polémica existió, negó rotundamente que fuera dedicado para Don Omar, explicando que no tiene ningún sentido que así lo planteen ya que lo suyo terminó en 2015. Incluso dejó saber que no siente ningún tipo de remordimiento hacia quien fue su mayor rival dentro del género urbano