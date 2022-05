Tom Hiddleston se refirió a la bisexualidad de Loki

Loki fue una de las series más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney + y tiene su segunda temporada programada, aunque sin fecha de inicio de producción ni de estreno.

Un aspecto interesante de la serie es que quedó explícito que el personaje de Loki, el Dios de las Mentiras, es bisexual y esto fue muy bien recibido por la comunidad LGBTQI+.

Ahora Tom Hiddleston volvió a referirse al respecto: "Espero y deseo que el hecho de que Loki se haya declarado bisexual haya sido tan significativo para las personas que lo vieron como para nosotros. Fue un pequeño paso y todavía hay mucho camino por recorrer. Pero, definitivamente, fue importante para los que lo hicimos”.

Hace un tiempo que Marvel viene apostando a la inclusión en sus producciones. Además de Loki, presentó al personaje de Phastos en Eternals, que es abiertamente homosexual. Recientemente, durante el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se presentó a America Chávez, que también pertenece a la comunidad LGBTQI+, así como uno de los hijos de Wanda Maximoff también es homosexual en los cómics.

Aún no hay fechas estimadas sobre el regreso de Loki a la pantalla de Disney +.