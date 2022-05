Evaluna: así de bella lucía cuando era una niña

Evaluna Montaner es la más pequeña de la familia Montaner y si bien su popularidad creció en los últimos años, se puede decir que se crío a la luz de las cámaras.

La primera vez que se la pudo ver en público fue en 2004, en el videoclip Si Tuviera Que Elegir, de Ricardo Montaner. Y ahora Camilo compartió un video en el que se ve a Evaluna de pequeña, bailando con pasión con una bikini multicolor y el pelo largo y suelto.

“Con permiso… les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES Evaluna! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! Aprendo de ti a diario!! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos, jajaja”, escribió en el posteo.