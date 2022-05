Una actriz de Marvel reveló detalles de Venom 3

Sony Pictures ya está trabajando en Venom 3, luego de lo que fue Venom, Venom: Let There Be Carnage y la aparición del personaje en las escenas post-créditos de Spider-Man: No Way Home. Durante la última CinemaCon, Sony confirmó que habría una tercera entrega del simbionte encarnado por Tom Hardy.

Aún sin fecha oficial del lanzamiento, se podría pensar que Venom 3 llegue en algún momento hacia el final del 2023 o principios del 2024, pero aún no han habido mayores confirmaciones al respecto. Sin embargo, ahora una actriz de Marvel acaba de dar algunos detalles de la siguiente entrega de la franquicia.

Estamos hablando de Michelle Williams, que encarna a Anne Weying. Es que ella confirmó que está embarazada de su tercer hijo y se refirió a cómo podría afectar esto a la producción. “Tengo toda la intención de continuar estando en la saga. Tengo verdaderas esperanzas de que suceda”, dijo en diálogo con Variety.