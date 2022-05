Doctor Strange in the Multiverse of Madness cae en la taquilla

Doctor Strange: Multiverse of Madness ( FUENTE EXTERNA )

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tuvo un gran debut en las salas de cine de todo el mundo. Sin embargo, apenas unas semanas después los números se han enfriado para el último estreno del Universo Cinematográfico de Marvel.

En sus primeros 10 días, la cinta recaudó 550 millones de dólares, pero ahora esos números han comenzado a bajar. Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasó de recaudar los 90 millones de dólares el primer viernes desde su estreno a casi 17 millones el viernes 13 de mayo.

La cinta dirigida por Sam Raimi comenzará a competir con Llamas de Venganza, el próximo estreno que adapta una obra de Stephen King y que trae a Zac Effron en el papel protagónico.