Loki 2 inicia su producción en junio

Loki fue un éxito durante el año pasado en Disney +. La serie recuperó al personaje del Dios de las Mentiras en una versión muy particular, tras los eventos de Avengers: Endgame. Además, presentó por primera vez a He Who Remains, la versión de Kang: The Conqueror, uno de los grandes villanos que llegará para Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ahora, a través de Production List, se confirmó que la segunda temporada de Loki comenzará su producción el 6 de junio en Londres, Inglaterra. Michael Waldron, guionista de la primera temporada y de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ahora retomará como productor ejecutivo. El guionista será Eric Martin, que co-escribió el último y el cuarto episodio de la primera temporada.

La dirección de Loki 2 estará a cargo de Jason Benson y Aaron Moorhead, que recientemente participaron en dos episodios de Moon Knight, otro proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según palabras de Tom Hiddleston, la segunda temporada será aún más caótica que la primera. El show traerá nuevamene a Sophia D. Martino como Sylvie, Owen Wilson como Mobius y Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer. La segunda temporada de Loki aún no tiene fecha de estreno, aunque podríamos esperarla para la segunda mitad de 2023.