Marvel publica por error la fecha de estreno de She-Hulk

She-Hulk es uno de los grandes proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney +. Esta serie presentará a Tatiana Maslany en el papel de Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, una abogada que también tiene los poderes de Hulk.

Al involucrar a Hulk, esta serie también traerá a Mark Ruffalo repitiendo su personaje de las películas. Tras un cameo en Shang-Chi and the legend of the Ten Rings, el actor volverá en un proyecto con más minutos en la pantalla.

Ahora, por un error, Marvel publicó la fecha de estreno de esta serie. Según Forbes, Disney + estrenará She-Hulk el 17 de agosto. Rápidamente el portal eliminó la publicación, pero los usuarios llegaron a capturar y viralizar las imágenes.

Además de Maslany y Ruffalo, la serie traerá a Jameela Jamil, Mark Ruffalo, Tim Roth y Ginger Gonzaga en su elenco.